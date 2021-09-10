В Киевской области в ДТП разбился полицейский – подробности

У погибшего остались жена и четырехлетний сын

Полицейский (слева на фото) не справился с управлением. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области полицейский попал в ДТП и погиб. Он ехал домой из села Пятигоры в направлении Тетиева.

Как рассказали в пресс-службе полиции области, авария произошла вечером 9 сентября. 31-летний участковый офицер полиции Анатолий Пастушенко не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

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Капитана госпитализировали в больницу, где от полученных травм он скончался, не приходя в сознание.

"Мы всегда будем помнить Анатолия как мужественного и самоотверженного офицера полиции, настоящего профессионала. У погибшего капитана полиции осталась жена и 4-летний сын. Разделяем горе от этой тяжелой для всех нас потери. Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибшего. Светлая память!", – говорится в сообщении.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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