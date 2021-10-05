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В Киевской области в мэрии напали на депутата – подробности

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
5 октября, 13:53
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В городском совете и полиции "Сегодня" раскрыли детали инцидента
В Украинке напали на депутата. Фото: коллаж "Сегодня".
В Украинке напали на депутата. Фото: коллаж "Сегодня".

В Украинке Киевской области в городском совете произошел конфликт между двумя мужчинами. Как оказалось, гражданин ударил депутата.

Об этом журналисту "Сегодня" сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Подробности конфликта

5 октября около 8:50 в полицию сообщили о том, что в городском совете Украинки между двумя мужчинами произошел конфликт.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства ЧП для дальнейшей правовой квалификации.

В мэрии Украинки подрались мужчины. Фото: Pixabay.
В мэрии Украинки подрались мужчины. Фото: Pixabay.

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Что говорят в полиции и горсовете

Полиция Киевской области подтвердила факт конфликта в мэрии города Украинка.

"Один из граждан ударил депутата. Выясняем обстоятельства произошедшего", – сообщила "Сегодня" представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

В городском совете Украинки рассказали, что конфликт между мужчинами произошел в холле на первом этаже.

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"Конфликт между мужчинами произошел в холле на первом этаже. Сейчас все обстоятельства выясняет полиция", – сообщили "Сегодня" в горсовете Украинки Киевской области.

Полиция выясняет все обстоятельства. Фото: Liga.net
Полиция выясняет все обстоятельства. Фото: Liga.net

Напомним, ранее на закрытии сессионного заседания поселкового совета Коцюбинского (Киевская область) депутат от партии "Новые лица" Александр Хвостенко ударил депутата от партии УДАР Елену Сокотюк по голове и выбил у нее из рук телефон.

Также бывший народный депутат Олег Барна, "прославившийся" участием во многих потасовках с коллегами, устроил драку с нынешним нардепом в кулуарах студии одного из телеканалов.

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