В Киевской области в мэрии напали на депутата – подробности

В Украинке Киевской области в городском совете произошел конфликт между двумя мужчинами. Как оказалось, гражданин ударил депутата.
Об этом журналисту "Сегодня" сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Подробности конфликта
5 октября около 8:50 в полицию сообщили о том, что в городском совете Украинки между двумя мужчинами произошел конфликт.
На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства ЧП для дальнейшей правовой квалификации.
Что говорят в полиции и горсовете
Полиция Киевской области подтвердила факт конфликта в мэрии города Украинка.
"Один из граждан ударил депутата. Выясняем обстоятельства произошедшего", – сообщила "Сегодня" представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова.
В городском совете Украинки рассказали, что конфликт между мужчинами произошел в холле на первом этаже.
"Конфликт между мужчинами произошел в холле на первом этаже. Сейчас все обстоятельства выясняет полиция", – сообщили "Сегодня" в горсовете Украинки Киевской области.
Напомним, ранее на закрытии сессионного заседания поселкового совета Коцюбинского (Киевская область) депутат от партии "Новые лица" Александр Хвостенко ударил депутата от партии УДАР Елену Сокотюк по голове и выбил у нее из рук телефон.
Также бывший народный депутат Олег Барна, "прославившийся" участием во многих потасовках с коллегами, устроил драку с нынешним нардепом в кулуарах студии одного из телеканалов.
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