В Киевской области ВСУ освободили Макаров от оккупантов

Вооруженные силы Украины освободили Макаров Киевской области от российских оккупантов.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook.
"14 ОМБр имени князя Романа Великого и 95 ОДШБр освободили Макаров Киевской области и закрепились там", – написал он на своей странице.
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