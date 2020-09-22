В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)

Копы подозревают, что "на счету" группировки как минимум 20 угонов

В Киевской области разоблачили организованную группировку, которая занималась угоном автомобилей. Ее члены действовали по всей Украине.

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Как сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции, был задержан возможный организатор группы, а также четверо исполнителей.

Полиция провела 17 обысков по местам проживания подозреваемых, в гаражах и местах, где разбирали машины в Киеве, Киевской, Ровенской и Одесской областях.

Известно о минимум 20 случаях угона автомобилей, совершенных этой группой. Точное количество эпизодов выясняется. Также оказалось, что злоумышленники получали доступ к автомобилям с помощью специального оборудования.

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В ходе обысков была обнаружена спецтехника для прописки ключей к автомобилям, открытия и заведения машин, рации, пистолеты, десятки мобильных телефонов, свидетельства о регистрации транспорта, номерные знаки, удостоверения водителя, комплекты ключей, 88 фар к автомобилям различных марок, 17 панелей приборов, магнитолы, панели климат-контроля и прочее.

Ранее мы сообщали, что в Украине фальшивомонетчики пошли на новую хитрость. Они начали "работать" по схеме наркоторговцев – бесконтактно, через интернет продавать фальшивые гривни.

Также напомним, в Киеве перекрыли канал сбыта фальшивых евро. В преступную группировку входили гражданин Казахстана, двое жителей Житомирской области и киевлянка.

Ранее мы также сообщали, что фальшивомонетчики сбывают свой товар и через соцсети. Подробности – в сюжете:

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