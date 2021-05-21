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В Киевской области задержали угонщиков авто – хранили оружие и наркотики (фото)

21 мая, 14:16

Виктория Барановская Виктория Барановская

Правоохранители провели обыски и изъяли корпуса гранат, пистолет, ружье и патроны различного калибра – идет следствие

Преступники украли 4 автомобиля

Преступники украли 4 автомобиля

В Киевской области задержали четырех мужчин, которые похитили четыре машины на территории Обуховского, Бучанского и Фастовского районов.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Преступники тщательно готовили план похищения авто. Они осуществляли предварительную разведку и использовали методы конспирации, избегая камер видеонаблюдения.

Так, в конце февраля и в начале марта мужчины похитили 4 автомобиля Среди них – 2 авто Mitsubishi Outlander, Mitsubishi ASX и КИА Optima.

Злоумышленниками оказались 33-летний житель Броварского района, 28-ми и 23-летний жители Черниговщины. Местонахождение еще одного злоумышленника – 19-летнего мужчины устанавливается.

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Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов и изъяли номерные знаки автомобилей, мобильные телефоны, рации, балаклавы, а также корпуса гранат, пистолет, ружье и патроны различного калибра. Среди изъятого, также наркотики.

Правоохранители изъяли наркотики

Правоохранители изъяли наркотики

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Правоохранители сообщили злоумышленникам о подозрении по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автоворы тщательно планировали свои преступления
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Автоворы тщательно планировали свои преступления

Ранее мы сообщали, что правоохранители Львовщины задержали вероятных похитителей автомобиля, один из которых пытался скрыться в снегу.

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