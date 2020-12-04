В Киевской области женщина прыгнула под поезд (видео)

В Боярке женщина бросилась под поезд.
Об этом сообщает Киев Сейчас.
Видео момента происшествия опубликовали в Сети.
"Женщина 30 лет в Боярке подбежала под едущую электричку. Машинист применил экстренное торможение, но все же женщину задел", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, женщина осталась жива, медики оказали ей помощь.
Причина поступка пострадавшей пока неизвестна.
Ранее мы писали, что в Киеве Бориспольский экспресс сбил девушку, которая шла по железнодорожным путям.
Также напомним, в Киевской области скоростной поезд насмерть сбил женщину. ЧП произошло возле станции "Березань". Потерпевшей оказалась местная жительница 1955 года рождения. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк