В Киевской области женщина прыгнула под поезд (видео)

В Боярке женщина бросилась под поезд.

Реклама

Об этом сообщает Киев Сейчас.

Видео момента происшествия опубликовали в Сети.

"Женщина 30 лет в Боярке подбежала под едущую электричку. Машинист применил экстренное торможение, но все же женщину задел", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщина осталась жива, медики оказали ей помощь.

В тренде Стало известно, когда Андреевскую церковь откроют для посетителей

Реклама

Причина поступка пострадавшей пока неизвестна.

Ранее мы писали, что в Киеве Бориспольский экспресс сбил девушку, которая шла по железнодорожным путям.

Также напомним, в Киевской области скоростной поезд насмерть сбил женщину. ЧП произошло возле станции "Березань". Потерпевшей оказалась местная жительница 1955 года рождения. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Видео: Telegram-канал/Киев Оперативный

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама