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В Киевской области коллега ударил в голову депутатку за съемку драки (видео)

27 мая, 22:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Женщина снимала на телефон потасовку между депутатами большинства и местным активистом, который пытался призвать их к ответу

Драка в Коцюбинском поссовете. Коллаж "Сегодня"

Драка в Коцюбинском поссовете. Коллаж "Сегодня"

На закрытия сессионного заседания поселкового совета Коцюбинского (Киевская область) депутат от партии "Новые лица" Александр Хвостенко ударил депутата от партии "Удар" Елену Сокотюк по голове и выбил у нее из рук телефон.

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Об этом сообщил однопартиец пострадавшей Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

По его словам, Елену Сокотюк госпитализировали.

Потасовка в Коцюбинском поселковом совете / facebook.com/fedoriv.iryna

Белоцерковец уточнил, что Хвостенко не понравилось, что Елена снимала на видео потасовку между депутатами "Новых лиц" и местным активистом, который "ставил им неудобные вопросы".

"Елена Сокотюк громко заявила о том, что видит и фиксирует противоправные действия. После этого Хвостенко выбил у нее телефон из рук и ударил", – рассказал он.

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Об этом инциденте написала также местная активистка Ирина Федорив, разместив также видео происшествия.

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"Понимая, что она (Елена Сокотюк. – Ред.) может снять на видео, как они это (бьют активиста. – Ред.) делают, выбил у нее из рук телефон и ударили по голове", - написала она.

Напомним, бывший депутат Рады Олег Барна, "прославившийся" участием во многих потасовках с коллегами, устроил драку с нынешним нардепом в кулуарах студии одного из телеканалов.

Мы также сообщали, что в конце марта потолкались депутаты от "Слуги народа" и "Европейской солидарности" – причиной конфликта стало то, что представитель правящей партии Сергей Швец стоял спиной к выступающей с парламентской трибуны Ирине Геращенко.

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