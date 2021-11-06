Студенту, который установил камеру в женском душе КПИ, грозит срок: новые детали

Против парня открыли уголовное дело. На данный момент полицейские устанавливают круг всех причастных к преступлению лиц, а также мотивацию поступка

Скандал в КПИ набирает обороты. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители открыли уголовное дело против студента, который установил камеру в женском душе общежития Киевского политехнического института. Теперь ему грозит срок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Реклама

На месте ЧП работала полиция

Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели помещение, в результате чего обнаружили и изъяли камеру видеофиксации.

Кроме того, полицейские получили заявления от жительниц общежития и допросили их в качестве потерпевших.

Что грозит студенту?

Против студента открыто уголовное дело по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни). Теперь ему грозит срок до трех лет ограничения свободы.

Реклама

На данный момент полицейские устанавливают круг всех причастных к преступлению лиц, а также мотивацию поступка.

В КПИ в женском душе студент установил камеру. Фото: коллаж "Сегодня"

Подробности скандала

В женском душе общежития Киевского политехнического института установили камеру видеонаблюдения. Это сделал один из студентов.

Реклама

Заведующая общежитием, которая сначала обещала держать дело на контроле, теперь призывает девушек, желающих написать коллективное заявление, "угомониться".

По ее мнению, потребовать наказания для нарушителя – это буллинг. Заведующая обвиняет студенток в том, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием, шантажирует, что будет привлекать к ответственности за курение.

Ранее мы писали: