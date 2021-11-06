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Студенту, который установил камеру в женском душе КПИ, грозит срок: новые детали

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 ноября, 16:41
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Против парня открыли уголовное дело. На данный момент полицейские устанавливают круг всех причастных к преступлению лиц, а также мотивацию поступка
Скандал в КПИ набирает обороты. Фото: коллаж "Сегодня"
Скандал в КПИ набирает обороты. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители открыли уголовное дело против студента, который установил камеру в женском душе общежития Киевского политехнического института. Теперь ему грозит срок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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На месте ЧП работала полиция

Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели помещение, в результате чего обнаружили и изъяли камеру видеофиксации.

Кроме того, полицейские получили заявления от жительниц общежития и допросили их в качестве потерпевших.

Что грозит студенту?

Против студента открыто уголовное дело по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни). Теперь ему грозит срок до трех лет ограничения свободы.

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На данный момент полицейские устанавливают круг всех причастных к преступлению лиц, а также мотивацию поступка.

В КПИ в женском душе студент установил камеру. Фото: коллаж "Сегодня"
В КПИ в женском душе студент установил камеру. Фото: коллаж "Сегодня"

Подробности скандала

В женском душе общежития Киевского политехнического института установили камеру видеонаблюдения. Это сделал один из студентов.

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Заведующая общежитием, которая сначала обещала держать дело на контроле, теперь призывает девушек, желающих написать коллективное заявление, "угомониться".

По ее мнению, потребовать наказания для нарушителя – это буллинг. Заведующая обвиняет студенток в том, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием, шантажирует, что будет привлекать к ответственности за курение.

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