В киевском метро умер человек

В Киеве в метро лежит тело человека под пакетом. Это заметили очевидцы на станции Дорогожичи.
Об этом сообщили в Telegram-канале "ДТП Киев".
Что известно о ЧП
Как рассказал источник, на платформе станции метро Дорогожичи лежит тело человека под пакетом. По предварительной информации, это женщина, так как рядом женская сумка.
Возможно, ей стало плохо и не смогли помочь.
На данный момент на месте работает полиция.
Что говорят в полиции?
На переходе станции метро Дорогожичи умерла пожилая киевлянам.
"Женщине 80 лет стало плохо с сердцем на переходе. Она умерла. Тело будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.
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