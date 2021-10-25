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В киевском метро умер человек

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
25 октября, 09:23
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Это заметили очевидцы на станции Дорогожичи. На месте работает полиция
В метро Киева произошло ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"
В метро Киева произошло ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в метро лежит тело человека под пакетом. Это заметили очевидцы на станции Дорогожичи.

Об этом сообщили в Telegram-канале "ДТП Киев".

Что известно о ЧП

Как рассказал источник, на платформе станции метро Дорогожичи лежит тело человека под пакетом. По предварительной информации, это женщина, так как рядом женская сумка.

Возможно, ей стало плохо и не смогли помочь.

На данный момент на месте работает полиция.

Что говорят в полиции?

На переходе станции метро Дорогожичи умерла пожилая киевлянам.

"Женщине 80 лет стало плохо с сердцем на переходе. Она умерла. Тело будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Похожие случаи

7 сентября на станции метро "Политехнический институт" внезапно умер мужчина. Пожилому человеку стало плохо в вестибюле.

Известно, что мужчина скончался до прибытия медиков. Они лишь констатировали смерть.

Также в метро Киева на станции "Выдубичи" внезапно умер мужчина.

Кроме того, в тоннеле между станциями "Выдубичи" и "Славутич" погиб зацепер. Мужчине было 29 лет, это житель Ужгорода. Он залез на крышу поезда и не устоял.

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