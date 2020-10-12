В метро Киева внезапно умер мужчина

Прибывшие медики уже не смогли помочь человеку

12 октября вечером на станции метро "Выдубичи" в Киеве умер мужчина.

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Тело запаковали в специальный черный мешок и уложили на лавочку, где обычно отдыхают пассажиры. Там же находится сумка, которую нес погибший, передает журналист "Сегодня".

Территорию возле лавочки оградили предупреждающей лентой.

"Мужчине стало плохо на станции. Прибывшие на место медики не смогли ему помочь – мужчина 1954 года рождения", – сообщили нам в полиции Киева.

Метро работает в обычном режиме.

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Напомним, недавно в тоннеле между станциями "Выдубичи" и "Славутич" погиб зацепер. Погибшему было 29 лет, житель Ужгорода. Он залез на крышу поезда и не удержался.

Ранее в Киеве на станции метро "Житомирская" мужчина напал на полицейского. Нарушитель подозрительно себя вел, его остановили для проверки документов. Тот сразу попытался сбежать, ударив сотрудника полиции.

В сентябре в Киевском метрополитене произошел сбой системы оплаты проезда, который привел к возникновению огромных очередей. Проблемы возникли на станциях "Минская", "Вокзальная", "Черниговская" и "Лесная".

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