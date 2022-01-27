Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Могилянке на выборах президента похитили урну для голосования (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 19:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам свидетелей, похищение совершила группа из 8-10 мужчин в масках. На место сразу же прибыла полиция
В столичном университете похитили урну для бюллетеней. Фото: коллаж "Сегодня"
В столичном университете похитили урну для бюллетеней. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 27 января, в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где проходит второй тур выборов президента вуза, похитили одну из урн для голосования.

Об этом сообщил один из кандидатов на пост президента Сергей Квит на своей странице в Facebook.

Реклама

Подробности

На избирательный участок НаУКМА совершили нападение и открыто похитили одну из урн для голосования.

На место сразу же прибыла полиция, но при этом процедуру голосования не останавливали.

Квит отметил, что, по словам свидетелей, похищение совершила группа из 8-10 мужчин в масках.

Реклама

Реклама

В университете неизвестные украли урну для бюллетеней. Фото: Сергей Квит

Что говорят в полиции?

В полиции "Укринформ" рассказали, что председателю избирательной комиссии правоохранители вернули похищенную урну с бюллетенями.

"Предварительно мы установили, что группа в количестве пятерых человек зашла в зал, когда там происходил процесс избрания президента академии. Одну урну они облили зеленкой, другую забрали с собой. Но в дальнейшем полицейские обнаружили ее на одной из соседних улиц невредимой, с бюллетенями внутри. Мы ее вернули председателю избирательной комиссии. Сейчас они решают, что с ней будут делать", – сообщила пресс-офицер Подольского управления полиции Киева Анна Страшук.

Открыто уголовное производство

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 396 Уголовного кодекса "хулиганство".

Подросток украл урну для голосования, чтобы сделать домик для улиток

В 2020 году в Запорожской области правоохранители разоблачили 17-летнего подростка, который похитил с избирательного участка урну для голосования.

Всего на избирательном участке было пять пустых урн, одну из них похитили. Полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 17-летний местный житель. Он рассказал, что намеревался использовать урну в качестве инкубатора для выращивания и разведения улиток.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины – "Кража".

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов "А кто тогда умер"? Лидера "SaveФОП" могут обвинить в организации беспорядков с жертвами Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве расстреляли элитное авто. Мы узнали, есть ли жертвы (фото, видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Ждать ли снега в Киеве? Прогноз погоды на ближайшие дни Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

9 839

заболело за неделю в Киeвe

+42%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.8

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.48

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять