В Мьянму из Киева хотели отправить составляющую истребителя (фото)

Киевские таможенники в почтовом отправлении в Мьянму изъяли составляющую истребителя "МиГ-29".

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Как отметил в декларации отправитель-киевлянин, в бандероли, которая направлялась за границу, должны были находиться запчасти.

"Как установили таможенные эксперты, обнаруженный прибор – это автономная рулевая машина "АРМ-150М" для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления по тангажу многоцелевого истребителя четвертого поколения "МиГ-29". Однако, как известно, боевая и специальная военная техника вообще не может находиться в собственности граждан", - говорится в сообщении.

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Вывоз таких приборов возможен только при наличии соответствующего разрешения. Пересылка такого товара через таможенную границу Украины в международных почтовых отправлениях запрещено как украинским законодательством, так и актами Всемирного почтового союза.

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил. Прибор изъят.

Напомним, в Мьянме устроили госпереворот – военные ввели в стране режим ЧП.

Ранее мы писали, что военные Мьянмы арестовали президента страны Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи и объявили о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год.

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