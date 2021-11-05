В общежитии КПИ студент установил камеру в женском душе – детали скандала

После того, как девушки заметили камеру, на место вызвали наряд полиции и написали заявление на парня

В КПИ в женском душе студент установил камеру. Фото: коллаж "Сегодня"

В женском душе общежития Киевского политехнического института установили камеру видеонаблюдения. Это сделал один из студентов. Полиция пока его не задержала.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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Подробности скандала

Как рассказала депутат Инна Совсун, камеру, вероятно, установил студент второго курса.

Видеонаблюдение заметили еще 28 октября в душе женского общежития №7 КПИ. Отмечается, что парень случайно снял свое лицо, когда тестировал камеру.

На место вызвали полицию

После того, как девушки заметили камеру, в общежитие вызвали наряд полиции и написали заявление на парня.

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Заведующая общежитием оправдывает студента

Совсун подчеркнула, что заведующая общежитием, которая сначала обещала держать дело на контроле, теперь призывает девушек, желающих написать коллективное заявление, "угомониться".

По ее мнению, потребовать наказания для нарушителя – это буллинг. Заведующая обвиняет студенток в том, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием, шантажирует, что будет привлекать к ответственности за курение.

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Что говорят в студгородке КПИ?

В студгородке КПИ заявили, что интимная съемка без согласия — преступление.

"Комендант общежития пытается обесценивать проблему: сравнивает съемку в душевой с курением; утверждает, что студентки больше интересуются материальной компенсацией, чем справедливым рассмотрением дела. Однако это неправда. В этой ситуации важно публично отстоять право на неприкосновенность личной жизни и безопасности, а умолчание шаг в обратном направлении", – сказано в заявлении.

По данному делу проводится проверка

В полиции Соломенского района сайту "Сегодня" сообщили, что по данному случаю проводится проверка.

"По поводу данного события в КПИ открыто уголовное производство по статье 182 часть первая – нарушение неприкосновенности частной жизни. На данный момент следователи проводят все необходимые следственные действия. Результаты будут в понедельник. Личность подозреваемого установлена, он пока не задержан. Собирается вся доказательная база для оглашения подозрения", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Соломенского района.

Что грозит студенту?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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