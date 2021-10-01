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В опасности были 1500 учеников: все подробности пожара в гимназии Киева (фото, видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
1 октября, 11:13
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В Киеве горела гимназия
В Киеве горела гимназия / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в пятницу, 1 октября, произошел пожар в инженерной гимназии, которая находится на Княжем Затоне, 12А. Работники учебного заведения вывели на улицу 1500 учеников. Возгорание уже потушили спасатели.

"Сегодня" собрали все, что известно о пожаре.

Что горело?

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О пожаре спасателям сообщили в 10:05. Они выяснили, что в Дарницком районе в 4-этажной гимназии произошло короткое замыкание.

В результате в столовой на первом этаже начался пожар. Площадь возгорания составила 25 кв. м.

Огонь вспыхнул на первом этаже. Фото "Сегодня"

"В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв.м, а в 10:35 – ликвидирован. На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава", – рассказали в ГСЧС.

На месте работали спасатели. Фото "Сегодня"

Эвакуировали 1500 школьников

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Когда работники школы заметили задымление, из здания эвакуировали 1500 человек. Все они стояли на площади перед учебным заведением.

Эвакуация учеников. Фото "Сегодня"

Спасатели говорят, что после пожара здание нужно проветрить. Скорее всего, дети на учебу сегодня вернуться не смогут.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

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