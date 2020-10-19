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В парке Киева женщина воровала цветы с клумбы (фото)

19 октября, 14:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Женщина срывала цветы, чтобы потом их продать

В Киеве ночью в парке Киото Муниципальная стража задержала женщину, которая воровала цветы с клумбы.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

Так, женщина срывала цветы с клумбы, чтобы потом перепродать.

"Когда увидите пустые клумбы – вспомните лицо этой дамы с ее бизнесом", – говорится в сообщении.

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Ранее мы уже писали о том, что женщина с лопаткой воровала тюльпаны в парке Киева – женщина выкапывала цветы в Соломенском ландшафтном парке.

Напомним, в трех столичных парках Деснянского района вандалы изуродовали и поломали деревья.

Смотрите видео – Кличко задержал вандалов:

Видео: Виталий Кличко, Facebook

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Киев цветы воровство киото клумба

Источник: Сегодня

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