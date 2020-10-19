В парке Киева женщина воровала цветы с клумбы (фото)

В Киеве ночью в парке Киото Муниципальная стража задержала женщину, которая воровала цветы с клумбы.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Так, женщина срывала цветы с клумбы, чтобы потом перепродать.
"Когда увидите пустые клумбы – вспомните лицо этой дамы с ее бизнесом", – говорится в сообщении.
Ранее мы уже писали о том, что женщина с лопаткой воровала тюльпаны в парке Киева – женщина выкапывала цветы в Соломенском ландшафтном парке.
Напомним, в трех столичных парках Деснянского района вандалы изуродовали и поломали деревья.
Смотрите видео – Кличко задержал вандалов:
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