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В Печерском районе Киева женщина застряла в дверях: ее доставали спасатели (фото)

5 января, 09:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Женщина не смогла выбраться самостоятельно

Рано утром 5 января на улице Бассейной, 19, в Печерском районе столицы произошло ЧП – женщина застряла в дверях.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

Это произошло в подвальном помещении бойлерной между дверью и дверной рамой – женщину 1992 года рождения просто зажало в дверях, когда она пыталась выбраться. Потерпевшую заметил местный житель.

"В 8-этажном жилом доме в подвальном помещении женщина путем отгибания дверей пыталась выбраться из помещения бойлерной и застряла. Спасатели с помощью бензореза срезали цепь, которой были закрыты двери, и освободили пострадавшую", – говорится в сообщении.

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От госпитализации женщина отказалась, чувствовала себя хорошо.

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Как мы писали ранее, в Днепропетровской области женщина попала в "ловушку" в собственной квартире. Она застряла ногой между металлических прутьев оконной решетки.

Также мы писали, как в Одесской области пьяный водитель застрял на железнодорожных путях.

Смотрите видео – в результате ДТП водитель застрял на дереве:

Видео: Сегодня

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Киев спасатели женщина дверь ГСЧС застряла

Источник: Сегодня

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