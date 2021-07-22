Українська
$ 27,24
32,06
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В подземном переходе в центре Киева с потолка падает плитка (видео)

22 июля 2021 15:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Киевлян предупреждают об опасности – ведь плитка может упасть кому-то на голову

Куски плитки валяются прямо на лестнице. Фото: коллаж "Сегодня"

Куски плитки валяются прямо на лестнице. Фото: коллаж "Сегодня"

В центре Киева сегодня произошло ЧП. Прямо в подземном переходе на Европейской площади начала падать с потолка плитка.

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Уважаемые киевляне и гости столицы! Будьте внимательны в подземном переходе на Европейской площади – здесь тупо отваливается плитка. Реально может упасть на голову", – пишут в Сети.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В тренде
Молодчики сняли квартиру на Печерске и разгромили ее ради ролика в Tik-Tok. Им грозит тюрьма
В столице тиктокеры устроили погром в чужом жилище. Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

Ранее мы писали, что во Львове обвалилась стена дома – погиб человек.

Также мы сообщали, что в центре Киева 16 июня произошел ЧП – в одном из домов на улице Бульварно-Кудрявская, 45Б обвалился пол в квартире.Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА, есть пострадавшие.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Стрельба по ребенку под Житомиром. Военному выбрали меру пресечения (обновлено)
Стрельба по ребенку под Житомиром. Военному выбрали меру пресечения (обновлено)Другие регионы
Заблокировала движение. В Киеве девушка вылезла на эвакуатор – не давала увезти машину (видео)
Заблокировала движение. В Киеве девушка вылезла на эвакуатор – не давала увезти машину (видео)Происшествия
Коровья голова на крыше. Что известно про месть
Коровья голова на крыше. Что известно про месть "герою парковки" в Киеве (фото)Происшествия
Черное небо и стена из дождя: Киев накрыл мощный ливень с грозой (видео)
Черное небо и стена из дождя: Киев накрыл мощный ливень с грозой (видео)Происшествия
Бросила коктейль Молотова и забрала деньги: в Киеве дерзко ограбили отделение банка (фото)
Бросила коктейль Молотова и забрала деньги: в Киеве дерзко ограбили отделение банка (фото)Происшествия
В Киеве за рулем троллейбуса умер водитель
В Киеве за рулем троллейбуса умер водительПроисшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять