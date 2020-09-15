В пригороде Киева прорвало газопровод: был мощный взрыв

В поселке Чабаны, который расположен под Киевом и относится к Киево-Святошинскому району, произошел прорыв газопровода, сопровождавшийся сильным взрывом. Об этом сообщило ДТП.kiev в Facebook.

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Местные жители в соцсетях сообщают о том, что слышали хлопок и затем мощный взрыв в районе газопровода на улице Полевой. Причем взрыв слышали и в близлежащем селе Круглик.

"Был сильный хлопок, а потом очень сильный гул, как будто стоишь возле реактивного самолета", – также пишут в соцсетях.

Взрыв на газопроводе в Чабанах / "Киев Оперативный"

Женщина, звонившая в пожарную службу, сообщила, что там сказали, что пока необходимости в эвакуации людей близлежащих домов нет, а пожарные уже выехали.

Сообщают что сильный гул слышат даже на столичной Соломенке. Очевидцы даже опубликовали запись с гулом.

Гул от взрыва газопровода в Чабанах

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В то же время, в полиции Киевской области сообщили, что в районе Чабанов прорвало газовую трубу в поле диаметром 1,5 м, которая качает газ на Европу, передает "Интерфакс-Украина".

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"Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет", – сообщили в полиции.

Позже председатель постоянной полицейской комиссии Киевской области Сергей Гулиев сообщил, что около 1:15 трубу удалось перекрыть.

Напомним, в Киеве 9 сентября взорвалась цистерна с газомна территории одного из предприятий. ЧП произошло на улице Вискозной в Деснянском районе, где проводились сварочные работы в пустой цистерне из-под горюче-смазочных материалов.

Мы также сообщали, что в Киевской области неподалеку от села Вита-Почтовая вспыхнул пожар возле автозаправочной станции. Клубы черного дыма, поднимавшиеся в небо, было видно за несколько километров от места возгорания.

Видео: Telegram-канал/dtp.kiev.ua

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