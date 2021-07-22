В пьяном ДТП в Киеве подозревают судью: подробности дела

Слева на снимке судья, справа - момент ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

Стали известны новые подробности о судье Светлане Колегаевой, имя которой фигурирует в деле о якобы пьяном ДТП на столичной Оболони. Как сообщает корреспондент "Сегодня", по данным патрульной полиции Киева, на улице Приречной Audi под управлением женщины-водителя вылетело на тротуар и врезалось в препятствие.

"Во время общения с женщиной-водителем патрульные заметили у нее признаки алкогольного опьянения, предложили ей пройти освидетельствование на "Драгере" (алкотестер. – Авт.), но женщина отказалась. После этого она согласилась пройти освидетельствование у врача-нарколога. Практика показывает, что результаты этой процедуры станут известны через несколько дней", – рассказал нам спикер патрульной полиции Киева Максим Голобородько.

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Как рассказали нам в окружении судьи Светланы Колегаевой, для своих друзей Светлана – "прекрасный человек".

"Что касается ДТП, во время которого Света была якобы пьяной – пусть это выяснят правоохранители. Лично я не видела ее в нетрезвом виде. О ее семье могу сказать, что это среднестатистические люди. На Приречной находится квартира их родителей, дом относится к старым постройкам. Никаких вилл, как пишут в комментариях, у них нет. Есть разве что дачный дом", – рассказала нам одна из знакомых Светланы Колегаевой.

Согласно данным Единого госреестра судебных решений, Светлана Колегаева работает судьей Деснянского райсуда Киева.

Также, согласно этому госреестру, в ее судебной практике есть админдела, где фигурируют пьяницы. Например, 12 января нынешнего года она рассматривала дело, где пьяная невестка подралась со своей свекрухой. В этом деле Колегаева вынесла решение вернуть дело в полицию, потому как оно было оформлено ненадлежащим образом.

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В этот же день судья Колегаева рассматривала еще одно административное дело, где фигурировал пьяный водитель. Судом он был признан виновным, но судья распорядилась закрыть производство в деле относительно нарушителя, потому как истек срок для наказания.

Напомним, в Киеве вечером стоящий на остановке автобус без водителя внезапно поехал и врезался в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар. Как оказалось, водитель автобуса отлучался за кофе.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу отвезли 23 человека.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности