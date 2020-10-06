В руках была записка: в Киевской области под колеса поезда попала 14-летняя девочка

В Боярке (Киевская область) 14-летняя девушка попала под поезд. Трагедия произошла в понедельник, 5 октября.
Об инциденте сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"В руках девочка держала записку с телефонами родителей", – говорится в сообщении.
Кроме того, В Сети пишут, что трагедия произошла примерно в 11.15. Ребенок попал под колеса поезда Жмеринка-Киев.
Напомним, в Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком – бабушка гуляла с внучкой и хотела перетащить коляску через железнодорожные пути.
Ранее сообщали, что возле станции "Березань" в Киевской области женщина попала под скоростной поезд.
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