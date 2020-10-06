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В руках была записка: в Киевской области под колеса поезда попала 14-летняя девочка

6 октября, 09:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ребенок попал под колеса поезда Жмеринка-Киев

В Боярке (Киевская область) 14-летняя девушка попала под поезд. Трагедия произошла в понедельник, 5 октября.

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Об инциденте сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"В руках девочка держала записку с телефонами родителей", – говорится в сообщении.

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Кроме того, В Сети пишут, что трагедия произошла примерно в 11.15. Ребенок попал под колеса поезда Жмеринка-Киев.

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Напомним, в Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком – бабушка гуляла с внучкой и хотела перетащить коляску через железнодорожные пути.

Ранее сообщали, что возле станции "Березань" в Киевской области женщина попала под скоростной поезд.

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Источник: Сегодня

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