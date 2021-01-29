В Сети опубликовали видео с места аварии: грузовик сбил женщину

В Киеве грузовик сбил женщину на пешеходном переходе.
Видео момента аварии опубликовала пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.
Происшествие произошло на ул. Метрологической.
"MAN при повороте сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе", – говорится в сообщении.
По информации полиции, пешехода госпитализировали.
Напомним, в Киеве массово угоняют Mitsubishi Outlander.
Также ранее полицейские назвали ТОП-5 популярных среди угонщиков марок авто.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк