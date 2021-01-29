Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Сети опубликовали видео с места аварии: грузовик сбил женщину

29 января, 13:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Женщину-пешехода госпитализировали

В Киеве грузовик сбил женщину на пешеходном переходе.

Реклама

Видео момента аварии опубликовала пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Происшествие произошло на ул. Метрологической.

"MAN при повороте сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе", – говорится в сообщении.

По информации полиции, пешехода госпитализировали.

В тренде
Проезд в киевских маршрутках: поднимут ли стоимость
Реклама

Напомним, в Киеве массово угоняют Mitsubishi Outlander.

Также ранее полицейские назвали ТОП-5 популярных среди угонщиков марок авто.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП сбили патрульная полиция

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажа
Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажаПроисшествия
Под Киевом масштабное ДТП: на месте образовалась пробка (видео)
Под Киевом масштабное ДТП: на месте образовалась пробка (видео)Происшествия
Танцы на могилах, карты и мат: под Белой Церковью подростки
Танцы на могилах, карты и мат: под Белой Церковью подростки "развлекались" на кладбищеПроисшествия
Взрыв в киевской многоэтажке: появились подробности
Взрыв в киевской многоэтажке: появились подробностиПроисшествия
В Киеве мусоровоз протаранил девять автомобилей (фото)
В Киеве мусоровоз протаранил девять автомобилей (фото)Происшествия
Почти харакири: в Борисполе мужчина заколол себя ножом в супермаркете (видео)
Почти харакири: в Борисполе мужчина заколол себя ножом в супермаркете (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять