Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Сети показали уничтоженный оккупантами лицей в Василькове – фото

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 февраля, 16:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Враг снова готовит нападение на юго-западном направлении, чтобы взять Киев в кольцо
Под Киевом продолжаются бои
Под Киевом продолжаются бои / Фото: Коллаж: Сегодня

В Василькове после обстрела военными РФ был разбит лицей.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

Реклама

"Это был Васильковский лицей. Поселок по-прежнему остается целью вражеского десанта. После трех отбитых ВСУ атак, враг снова готовит нападение на юго-западном направлении, чтобы взять Киев в кольцо", – написал он.

Так теперь выглядит разбитое учреждение
Так теперь выглядит разбитое учреждение / Фото: Telegram

В Сети появилось видео попадания ракеты в нефтебазу в Василькове

В Василькове после удара российской ракетой и взрыва удалось спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом. Очевидцы опубликовали видео пожара. Об этом говорится в официальном заявлении сети KLO.

Реклама

"Даже когда нас атакуют и все вокруг пылает – мы продолжаем работать. Это видео снято камерами наблюдения, закрепленными на тепловозе, проезжающем в десятках метров от горящих резервуаров с горючим на нефтебазе KLO", – говорится в сообщении.

Там отметили, что через считанные минуты после удара российской ракетой и взрыва удалось спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом.

"Этим горючим мы сможем заправлять ВСУ, тероборону, медиков, Киевэнерго, Киевпастранс и других, кто не дает Киеву упасть и "держит небо", - добавляют в компании.

Реклама

Обстановка

  • Оккупант несет значительные потери. Штаб Сухопутных войск Украины сообщил новые данные о количестве погибших оккупантов, которые вторглись на территорию Украины 24 февраля. Как сообщается на Фейсбук-странице штаба, эта цифра уже более тысячи.
  • В Виннице задержали корректировщика огня артиллерии, который работал на разведку РФ. Полиция давала ориентировку на авто с подозреваемым и дорожный контроль виннитчан задержал преступника.
  • Российская ракета попала в панамское судно недалеко от Одессы. На судне начался пожар.
  • Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Хмельнике Винницкой области 25 февраля около 12:00 диверсанты вступили в бой с МВД.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Сети показали уничтоженный оккупантами лицей в Василькове – фото Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Doodle Сегодня
28 февраля. Уоллес Карозерс. В этот день 87 лет назад американец синтезировал первое в мире синтетическое волокно – нейлон…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять