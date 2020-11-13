Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Сети появился момент смертельного ДТП на Кольцевой дороге

13 ноября, 11:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Таксист Uber въехал в автобусную остановку

В Сети появилось видео момента аварии на Кольцевой дороге в Киеве.

Реклама

Видео опубликовала пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Сегодня утром таксист Uber въехал в автобусную остановку.

"Предварительно, водитель заснул за рулем", – пишут пользователи в Сети.

В тренде
Мощный пожар в Киеве: огонь перекинулся с "Ауди" на "Ягуар" (видео)
Реклама

На видео видно, что водитель на большой скорости въехал в остановку, а также зацепил стоящую рядом машину.

Как передает Патрульная полиция, в ДТП пострадали четыре человека – двое пострадавших и двое погибших. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали, что из-за смертельного ДТП в Киеве на окружной дороге замглавы МВД Антон Геращенко призвал народных депутатов срочно принять закон, контролирующий деятельность такси.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Евробляхеры" перекрыли Грушевского: полиция применила силу (видео)Транспорт
В Винницкой области похоронили погибшую в ДТП на Майдане
В Винницкой области похоронили погибшую в ДТП на МайданеПроисшествия
Возле станции
Возле станции "Героев Днепра" неизвестные избивают прохожих и не только (видео)Происшествия
Смертельное ДТП в Киеве: такси вылетело на тротуар с людьми (фото, видео)
Смертельное ДТП в Киеве: такси вылетело на тротуар с людьми (фото, видео)Происшествия
В Киевской области убили женщину из-за денег от продажи квартиры (фото, видео)
В Киевской области убили женщину из-за денег от продажи квартиры (фото, видео)Происшествия
Силой затолкали в машину: в Киеве похитили мужчину на глазах у матери (фото)
Силой затолкали в машину: в Киеве похитили мужчину на глазах у матери (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять