В Сети появился момент смертельного ДТП на Кольцевой дороге

В Сети появилось видео момента аварии на Кольцевой дороге в Киеве.
Видео опубликовала пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Сегодня утром таксист Uber въехал в автобусную остановку.
"Предварительно, водитель заснул за рулем", – пишут пользователи в Сети.
На видео видно, что водитель на большой скорости въехал в остановку, а также зацепил стоящую рядом машину.
Как передает Патрульная полиция, в ДТП пострадали четыре человека – двое пострадавших и двое погибших. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Ранее мы писали, что из-за смертельного ДТП в Киеве на окружной дороге замглавы МВД Антон Геращенко призвал народных депутатов срочно принять закон, контролирующий деятельность такси.
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