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В шаге от самоубийства: в Киеве женщина попыталась выброситься из окна (видео)

13 июля 2021 10:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Хозяйка квартиры вела себя слишком агрессивно – ее госпитализировали медики

Неудавшаяся самоубийца осталась жива благодаря копам. Фото: коллаж "Сегодня"

Неудавшаяся самоубийца осталась жива благодаря копам. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве патрульные спасли женщину, которая чуть не выпрыгнула из окна. При этом женщина вела себя агрессивно, ее пришлось госпитализировать.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Копы получили вызов на улицу Александра Архипенко, где прохожая увидела в окне 9-го этажа женщину, которая громко кричала.

"Патрульные мгновенно прибыли на место и выяснили квартиру, в которой находилась указанная женщина. Двери в жилище женщины были открыты. Инспекторы зашли внутрь и обнаружили жилицу квартиры, которая сидела на подоконнике, перегнувшись наружу", – говорится в сообщении.

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Патрульные за руки втащили женщину в квартиру. Гражданка вела себя агрессивно и ругалась.

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"Инспекторы вызвали на место специализированную бригаду медиков, женщину госпитализировали. О происшествии сообщили родным", – добавляют в полиции.

Ранее мы писали, что в Днепре женщина выпала из окна многоэтажки на голову мужчине. Женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали медики скорой.

Также напомним, в Киеве женщина выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошел в Днепровском районе.

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