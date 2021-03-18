В Шевченковском районе Киева произошел взрыв: есть пострадавшие (фото)

В Киеве на улице Дегтяревской 17/18 произошел взрыв, есть пострадавший.

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Об этом сообщает КАРС в Facebook.

Во время сварочных работ через буронабивную трубу прошел газ неизвестного происхождения, который спровоцировал взрыв.

"Человек, который в это время занимался сваркой шпонового соединения, получил ожог лица второй степени", – говорится в сообщении.

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На место происшествия прибыли спасатели Киевской службы спасения, а также ГСЧС и обследовали территорию.

"После замеров концентрации вредных веществ на месте происшествия было обнаружено повышенную концентрацию формальдегида", – добавляют в ведомстве.

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Информация была передана в аварийную газовую службу. Сейчас строительные работы приостановлены, на месте работает полиция.

Напомним, на днях в Бердянске Запорожской области произошел взрыв в квартире. В результате инцидента погибли два человека. Тогда установили, что взорвалось неизвестное устройство.

Кроме того, в Киеве произошел взрыв, от которого в соседнем доме повыбивало окна.

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