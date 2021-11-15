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В Соломенском районе Киева горела квартира – погибла женщина (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 ноября, 19:07
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В квартире сгорела мебель, личные вещи. Кроме того, закопчена стена и потолок квартиры
Причину пожара устанавливает полиция
Причину пожара устанавливает полиция / Фото: Коллаж: Сегодня

В Соломенском районе Киева сегодня произошел пожар. Трагическое ЧП – на улице Михаила Донца, 13.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

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Пожар возник в комнате одной из квартир на втором этаже 5-этажного жилого дома.

"В 12:28 пожар на площади 15 кв. м пожарные локализовали, а в 12:34 – ликвидировали. Во время тушения пожара в квартире было обнаружено тело женщины 1940 года рождения", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали последствия пожара
Спасатели ликвидировали последствия пожара / Фото: dtp.kiev.ua

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В квартире сгорела мебель, личные вещи. Кроме того, закопчена стена и потолок квартиры.

На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

На пожаре погибла женщина
На пожаре погибла женщина / Фото: dtp.kiev.ua

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Причина возникновения пожара и обстоятельства гибели женщины устанавливает полиция.

Пожар в Лавре

На территории Киево-Печерской Лавры недавно возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

На месте пожара на территории Киево-Печерской Лавры работали спасатели. К тушению привлекали 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской лавры", – сообщили тогда сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры ликвидировано. Три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна.

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