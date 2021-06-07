В Соломенском районе Киева застройщик сливает нечистоты прямо на тротуар (фото)

В прошлом году был полностью разрушен тротуар с противоположной стороны улицы

В Киеве застройщик сливает нечистоты на тротуар. Фото: LOS SOLOMAS . КИЇВ

В Соломенском районе Киева застройщик "Киевгорстрой" отвел трубу с нечистотами прямо на тротуар. Теперь жители вынуждены ходить проезжей частью.

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Об этом сообщает LOS SOLOMAS в Telegram.

Это произошло на улице Николая Шепелева.

"Благоустройство Соломенского района проблемы не видит", – пишут в сообщении.

Реклама Фото: LOS SOLOMAS . КИЇВ/Telegram

Отметим, что как сообщают в Сети, в прошлом году, этот же застройщик при прокладке коммуникаций, полностью разрушил тротуар на противоположной части улицы.

"Благоустройство до сих пор не восстановлено", – жалуются местные.

Ранее мы писали, что в столичном озере рыба "сварилась" из-за горячих нечистот, которые сливают в водоем.