В Соломенском районе Киева застройщик сливает нечистоты прямо на тротуар (фото)

В Киеве застройщик сливает нечистоты на тротуар. Фото: LOS SOLOMAS . КИЇВ
В Соломенском районе Киева застройщик "Киевгорстрой" отвел трубу с нечистотами прямо на тротуар. Теперь жители вынуждены ходить проезжей частью.
Об этом сообщает LOS SOLOMAS в Telegram.
Это произошло на улице Николая Шепелева.
"Благоустройство Соломенского района проблемы не видит", – пишут в сообщении.
Фото: LOS SOLOMAS . КИЇВ/Telegram
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Отметим, что как сообщают в Сети, в прошлом году, этот же застройщик при прокладке коммуникаций, полностью разрушил тротуар на противоположной части улицы.
"Благоустройство до сих пор не восстановлено", – жалуются местные.
Ранее мы писали, что в столичном озере рыба "сварилась" из-за горячих нечистот, которые сливают в водоем.