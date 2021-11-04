Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В столице горит Киево-Печерская лавра (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
4 ноября, 14:32
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На месте ЧП работают спасатели. Детали загорания выясняются
Горит Киево-Печерская лавра. Фото: коллаж "Сегодня"
Горит Киево-Печерская лавра. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 4 ноября, в Киеве произошел пожар в Киево-Печерской лавре. На месте ЧП работаю спасатели.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Что известно о пожаре?

В 13:45 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

На месте пожара на территории Киево-Печерской лавры работают спасатели.

"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской лавры", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Есть ли пострадавшие?

В социальных сетях сообщают про одного пострадавшего в лавре из-за возникшего там пожара, но в ГСЧС Киева пока не подтверждают эту информацию.

Реклама

На место ЧП прибыли спасатели. Фото: ГСЧС Киева
На место ЧП прибыли спасатели. Фото: ГСЧС Киева

На месте работают пожарные. Фото: ГСЧС Киева
На месте работают пожарные. Фото: ГСЧС Киева

Пожар в лавре. Фото: ГСЧС Киева
Пожар в лавре. Фото: ГСЧС Киева

Реклама

В Киеве случился пожар в лавре. Фото: ГСЧС Киева
В Киеве случился пожар в лавре. Фото: ГСЧС Киева

Недавно мы также писали о том, что в Броварах (Киевская область) произошел масштабный пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина, 11. Огонь охватил всю крышу дома.

Также сообщалось, что во дворе 5-этажного жилого дома на улице Олеся Гончара, 14/26 в Шевченковском районе столицы, загорелся автомобиль. Причину пожара пытаются установить.

Ранее мы писали:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Дневник независимости 🇺🇦

4 ноября 1991. Верховная Рада Украины одобрила Закони Украины "О Национальной гвардии Украины", "О государственной границе", "О пограничных войсках"

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.24

Российский рубль (₽)

0.3646

Евро (€)

30.36

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять