Лифт едва не убил киевлянина. За него отвечала компания, которой суд запретил эксплуатацию лифтов

Мужчина чудом остался цел, когда лифт, не дождавшись пассажира, резко рванул вверх

В столице мужчина едва не стал жертвой непредсказуемого лифта. Житель многоквартирного дома собирался зайти внутрь подъемника, как вдруг тот поехал вверх.

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"Сегодня" отправились на место происшествия. И выяснили, что подъемник вообще не имели права вводить в эксплуатацию.

Все произошедшее зафиксировало на видео. На кадрах видно, как двое жителей дома выходят из лифта. Один – собирается заходить и ... едва успевает отскочить. Именно это его спасает от травм. Двери внезапно закрываются. Мужчину едва не прижимает. Подъемник резко едет вверх и начинает жить своей жизнью.

Жильцы дома шокированы, и даже боятся теперь ездить. Говорят: лифты часто выходят из строя. Хотя дому всего три года, и оборудование в нем новое. Преодолевая страх, жители подъезда все равно пользуются двумя другими лифтами. Ведь дом – высотный, в нем 26 этажей.

"Боимся, видите, взяла на руки ребенка. Если коляску зажмет, я останусь", – говорит одна из жительниц дома.

В обслуживающей компании говорят – сразу после инцидента все лифты проверили.

"Предпосылкой поломки стала тормозная колодка. Необходимо модернизировать ограничитель скорости движения, который мог бы прекратить движение лифта при поломках", – говорит директор ООО "Форвард Киев – Сервис 04" Александра Нечепа.

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В редакцию "Сегодня" попало решение окружного суда. Согласно ему, использование лифтов запрещено. Причем не могут работать все 15 и – сразу в нескольких домах, которыми управляет компания. Решение еще от 3 сентября, то есть – за три недели до того, как этот подъемник едва не зажал мужчину.

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В суд обратилось Госуправление труда. Во время проверок выяснили, что управляющая компания не имеет документов, позволяющих эксплуатацию лифтов.

"Принять меры реагирования в виде прекращения работ, а именно: остановка работы лифтов, до полного устранения нарушений, указанных в акте проверки. Обязанность по обеспечению исполнения судебного решения возложить на Главное управление Гоструда в Киевской области", – говориться в решении суда.

Обслуживающий компания настаивает: недостаток устранили. Юристы подозревают, что лифты работают, потому что судебное решения еще просто не вступило в силу. По закону, мол, на это дается 30 дней.

"Плохо, что такое решение не подлежит немедленному исполнению, речь идет о соблюдении правил эксплуатации лифтов", – говорит юрист Юрий Белоус.

Но, несмотря на все это, люди лифтами пользуются. Потому что просто нет другого выхода.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как под Одессой оборвался лифт с ребенком внутри.

Также мы сообщали, что в Китае женщины четыре дня просидели в сломанном лифте без воды и еды.

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