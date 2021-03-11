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В столичном Гидропарке масштабный пожар: горит деревянная постройка (видео)

11 марта, 14:38

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Видео пожара опубликовали в Сети

В Киеве 11 марта произошло ЧП в Гидропарке. Здесь загорелась деревянная постройка, пока неизвестно кому она принадлежит.

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Об этом сообщают очевидцы в Telegram.

Видео пожара опубликовали несколько минут назад в Сети очевидцы:

В ГСЧС Киева "Сегодня" сообщили, что горит деревянная постройка в Гидропарке, возле яхт-клуба.

"Горит трехэтажный деревянный дом – площадь возгорания 300 квадратных метров", – сообщили в ГСЧС Киева.

Пока информации о погибших и пострадавших нет.

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Напомним, в доме престарелых в Харькове возник пожар 21 января в 15:03 на ул. Нижняя Гиевская, 150б. В ГСЧС классифицировали пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Кроме того, выяснилось, что нелегальный пансионат в Харькове, в результате пожара в котором погибли уже 16 человек, никто не проверял. По словам местных, работало заведение не один год, а жильцами сначала были наркозависимые.

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Киев спасатели гидропарк горит пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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