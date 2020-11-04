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В Винницкой области похоронили погибшую в ДТП на Майдане

4 ноября, 10:26

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Алла Сорока за мгновение до катастрофы сделала несколько селфи

В Винницкой области похоронили 30-летнюю женщину, которая погибла в масштабном ДТП на Майдане Незалежности. Алла Сорока приехала посмотреть столицу и за мгновение до катастрофы сделала несколько селфи.

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Ужасное ДТП на Майдане в прошлую пятницу, 30 октября. 66-летнему водителю стало плохо за рулем, его внедорожник на большой скорости вылетел в пешеходную зону. Двое человек погибли и еще четверо получили ранения. Подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой. Ближайшие два месяца 66-летний водитель иномарки будет находиться под круглосуточным домашним арестом с применением электронного средства контроля.

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авария ДТП Майдан Майдан Незалежности

Источник: Сегодня

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