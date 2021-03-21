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В Вишневом под Киевом взорвалась маршрутка (видео)

21 марта, 23:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Автобус полностью выгорел

В пригороде Киева Вишневом поздно вечером в воскресенье, 21 марта, взорвалась и полностью выгорела маршрутка.

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Об этом сообщает "ДТП.kiev" в Telegram.

По словам очевидцев, вначале был сильный хлопок, затем сразу начался пожар и маршрутка сгорела полностью.

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Причины взрыва и пожара устанавливаются.

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Напомним, 16 марта произошел взрыв в Боярке под Киевом. Взрывной волной повредило трансформатор, линии электропередач, 4 машины, окна и заборы 5 ближайших домов, на месте взрыва образовалась воронка.

Мы также сообщали, что в Киеве произошел взрыв, от которого в соседнем доме повыбивало окна.

А в Бердянске Запорожской области в результате взрыва неизвестного устройства в квартирепогибли два человека.

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Киев взрыв маршрутки вишневое пожар
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