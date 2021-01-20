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В жилом доме в Киеве произошел взрыв (фото, видео)

20 января, 12:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В доме были ремонтники, которые проводили сварочные работы

В жилом доме в Киеве произошел взрыв.

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Об этом сообщают СМИ, 20 января.

Предварительно известно, что взрыв произошел на улице Курнатовского, 26 на третьем этаже дома.



В доме были ремонтники, которые проводили сварочные работы. О пострадавших не сообщается.

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Судя по фотографиям с места инцидента, взрыв был достаточно мощным.

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Волна выбила стекла в квартире.

На месте работают спецслужбы.

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Напомним, ранее в результате взрыва в жилом доме на Позняках погибли три человека.

Также мы сообщали, что в Винницкой области взорвалась граната, несколько человек получили тяжелые ранения.

Смотрите видео взрыва газопровода в Лубнах:

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газ Киев взрыв многоэтажка ремонтники

Источник: Сегодня

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