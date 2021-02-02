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Вандалы уничтожили скульптуру балерины в Киеве (фото)

2 февраля, 09:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пока неизвестно возможна ли реставрация

В Киеве жители улицы Сретенской обнаружили скульптуру балерины разбитую на тротуаре.

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Об этом сообщают на странице Скульптор Скритуцкий в Facebook.

Муж и жена передали остатки скульптуры в мастерскую автора.

"Мы очень благодарны "соседям балерины" за неравнодушное отношение к скульптуре", – говорится в сообщении.

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Пока неизвестно возможна ли реставрация. Скорее всего она пострадала от рук вандалов.

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Так выглядела скульптура до уничтожения. Надеемся, что ее смогут восстановить.

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Напомним, вандалы облили краской памятник героям АТО, расположенный в парковой зоне на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".

Ранее вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На них снова появились художества неизвестных.

Смотрите сюжет – на Полтавщине вандалы выкорчевали деревья:

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Киев вандалы скульптура балерина

Источник: Сегодня

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