Видео дня. Как спасали главную елку Украины от огня

В Киеве во время торжественного открытия главной елки Украины на Софийской площади загорелись декорации со стороны Софийского собора.

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Пожарные быстро справились с возгоранием, и никто из посетителей не пострадал. Только оплавилась пластиковая конструкция

В ГСЧС показали, как боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться далее.

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Как тушили главную елку страны

Мы также писали, что сразу после происшествия пользователи Сети начали шутить, что таким образом "отомстила" шляпа, которую сняли с елки накануне и заменили звездой.

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