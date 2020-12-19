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Видео дня. Как спасали главную елку Украины от огня

19 декабря, 23:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пожарные быстро потушили огонь

В Киеве во время торжественного открытия главной елки Украины на Софийской площади загорелись декорации со стороны Софийского собора.

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Пожарные быстро справились с возгоранием, и никто из посетителей не пострадал. Только оплавилась пластиковая конструкция

В ГСЧС показали, как боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться далее.

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Видео дня. Как спасали главную елку Украины от огня
Как тушили главную елку страны

Мы также писали, что сразу после происшествия пользователи Сети начали шутить, что таким образом "отомстила" шляпа, которую сняли с елки накануне и заменили звездой.

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елка софийская площадь пожарные пожар
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