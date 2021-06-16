Видео дня. По Киеву гулял голый мужчина

Голый мужчина шел по дороге. Фото: скрин
В Киеве сегодня, 16 июня, был замечен голый мужчина, который шел по улице. Что заставило мужчину так себя вести — неизвестно.
Об этом сообщается в Telegram-канале Троещина.
Очевидцы заметили мужчину, проезжая по автобусному маршруту №79.
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"Вот еще видео про голого мужика, только тут он бегал возле села "Троещина", – пишут в Сети.
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Ранее мы писали, что голая девушка заблокировала движение в центре Мукачево.
Как сообщалось ранее, в микрорайоне Соляные в Николаеве заметили полуголого мужчину, который перебирался с крыши одной многоэтажки на другую по проводу.