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Видео дня. По Киеву гулял голый мужчина

16 июня 2021 21:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчина совсем был без одежды и прогуливался по дороге

Голый мужчина шел по дороге. Фото: скрин

Голый мужчина шел по дороге. Фото: скрин

В Киеве сегодня, 16 июня, был замечен голый мужчина, который шел по улице. Что заставило мужчину так себя вести — неизвестно.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Троещина.

Очевидцы заметили мужчину, проезжая по автобусному маршруту №79.

Видео 18+

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"Вот еще видео про голого мужика, только тут он бегал возле села "Троещина", – пишут в Сети.

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Видео 18+

Ранее мы писали, что голая девушка заблокировала движение в центре Мукачево.

Как сообщалось ранее, в микрорайоне Соляные в Николаеве заметили полуголого мужчину, который перебирался с крыши одной многоэтажки на другую по проводу.

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