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Видео дня. В Киеве появился новый огромный "фонтан" на дороге

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
14 ноября, 15:00
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Прорыв произошел в Днепровском районе Киева
В Киеве появился новый "фонтан"
В Киеве появился новый "фонтан" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на территории ЖК "Каховская" в Днепровском районе прорвало трубу.

Об этом пишет "Киев Оперативный".

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"Новый фонтан образовался в ЖК "Каховская", – говорится в сообщении.

Что делать, если у прорвало воду

В случае аварии или засор канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

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  • оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
  • подзвонити по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

Раньше мы писали:

  • В Киеве 14 октября, прорвало водопровод на улице Юрия Литвинского, 65. В результате мутная жидкость заполнила проезжую часть, с десяток авто по колеса оказались в грязи.
  • В Киеве 29 октября на улице Скляренко произошел прорыв теплотрассы. Очевидцы зафиксировали ЧП на камеру.

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