Видео дня. В Киеве появился новый огромный "фонтан" на дороге

Прорыв произошел в Днепровском районе Киева

В Киеве появился новый "фонтан" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на территории ЖК "Каховская" в Днепровском районе прорвало трубу.

Об этом пишет "Киев Оперативный".

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"Новый фонтан образовался в ЖК "Каховская", – говорится в сообщении.

Что делать, если у прорвало воду

В случае аварии или засор канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

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оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");

подзвонити по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

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