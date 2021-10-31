Видео дня. В Киеве желающие вакцинироваться подрались за прививку

В столице в очереди на вакцинацию произошла драка – что известно

В Киеве произошла драка в очереди за вакциной / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в последний день перед введением красной зоны украинцы подрались в очереди на прививку против коронавируса. Драка произошла за несколько минут до закрытия центра вакцинации.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Магнолия ТВ".

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"Вакцинация в последний момент", - написали в публикации под видео.

На записи видно, что возле входа в центр вакцинации стоит толпа из желающих получить прививку. А посреди людей бьются две женщины и два мужчины. Женщины хапали за волосы и толкали друг друга, тем временем мужчина повалил своего соперника на пол.

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На еще одном видео видно, что желающих получить прививку очень много.

Киев на пороге красной зоны

В Киеве с 1 ноября ужесточили правила карантина. В связи с этим изменились и правила перевозок. Теперь жителям столицы нужно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, чтобы ездить на транспорте или посещать заведения..

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Что запрещено невакцинированным в красной зоне?

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Новые ограничения не касаются детей до 18 лет. Они смогут пользоваться городским транспортом без вышеуказанных разрешительных документов.