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Видео дня. В Киеве желающие вакцинироваться подрались за прививку

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
31 октября, 22:06
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В столице в очереди на вакцинацию произошла драка – что известно
В Киеве произошла драка в очереди за вакциной
В Киеве произошла драка в очереди за вакциной / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в последний день перед введением красной зоны украинцы подрались в очереди на прививку против коронавируса. Драка произошла за несколько минут до закрытия центра вакцинации.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Магнолия ТВ".

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"Вакцинация в последний момент", - написали в публикации под видео.

На записи видно, что возле входа в центр вакцинации стоит толпа из желающих получить прививку. А посреди людей бьются две женщины и два мужчины. Женщины хапали за волосы и толкали друг друга, тем временем мужчина повалил своего соперника на пол.

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На еще одном видео видно, что желающих получить прививку очень много.

Киев на пороге красной зоны

В Киеве с 1 ноября ужесточили правила карантина. В связи с этим изменились и правила перевозок. Теперь жителям столицы нужно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, чтобы ездить на транспорте или посещать заведения..

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Что запрещено невакцинированным в красной зоне?

  • работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Новые ограничения не касаются детей до 18 лет. Они смогут пользоваться городским транспортом без вышеуказанных разрешительных документов.

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