Вместо благословения. В Киеве епископ избил женщину (видео)

В полиции "подвиги" священнослужителя заметили и открыли уголовное производство

В Киеве православный епископ Андриан избил женщину. Как оказалось, конфликт между соседями произошел из-за лая собаки.

Об это говорится в сюжете ICTV.



Как рассказала киевлянка Иванна Бережная, сосед-епископ бил и обзывал ее нецензурными словами.

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Из-за чего конфликт

"Я даже не успела ему ответить. Даже рефлекторную сдачу не смогла дать. Так была испугана. Все произошло неожиданно", – рассказала Иванна Бережная.

По ее словам, конфликт возник из-за ее собаки, на лай которой обозлился епископ ПЦУ.

Также ему не понравился русский язык, на котором говорила женщина. Епископ не извинился перед женщиной.

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В полиции открыли уголовное производство.

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