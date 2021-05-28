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Внезапно озверел. В Киеве мужчина крушил банкомат, прыгал по машинам и бил прохожих (видео)

28 мая, 19:16

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Полиция пытается установить личность мужчины

Мужчина "избил" банкомат и бросался на прохожих. Фото: скрин

Мужчина "избил" банкомат и бросался на прохожих. Фото: скрин

На улице Бориспольской 28 мая мужчина стоя возле банкомата – внезапно озверел. Неизвестный начал со всей дури ногами бить банкомат.

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При чем рядом проходили женщины, стояли дети. Но мужчину это явно не смущало, он выскочил на капот припаркованного возле супермаркета автомобиля и оставил на нем приличную вмятину.

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Далее он начал опять "избивать" банкомат. После этого "спортсмен" ушел, но по дороге ударил в голову прохожего.

Видео: Киев Оперативный/Telegram

В полиции Киева нам сообщили, что на место ЧП прохожие вызвали правоохранителей.

"Патрульные не выявили там мужчину, который совершил правонарушение. Затем на улицу Бориспольскую прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место события, правонарушение надлежащим образом задокументировано. Сейчас проводится проверка, изымается видео из камер видеонаблюдения. Это поможет установить личность мужчины", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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Ранее мы писали, что под Киевом неадекват сбил ребенка и потребовал от него извинений.

Также мы писали, что в столице неадекват остановил движение скоростных трамваев – сотни пассажиров собрались на перронах.

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