Во время протестов в Киеве пострадали около 40 полицейских

В Киеве на протестах предпринимателей пострадали около 40 полицейских.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Одного сотрудника полиции во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Другие полицейские получили ожоги глаз.

Напомним, сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем по площади Конституции до Майдана Незалежности. Когда они пытались установить военные палатки, возникла толкотня – и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.

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В полиции заявили, что митингующим не дали "установить военные палатки" и объясняют нормы законов.

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Ранее мы писали, что на Крещатике начали взрывать шумовые гранаты – нескольким протестующим стало плохо. Им понадобилась помощь медиков.

Напомним, протестующие хотели устанавливать палаточный городок на Майдане Независимости, но полиция помешала.

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