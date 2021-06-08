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Во время семейного застолья: в Киевской области мужчина поджег свою жену (фото)

8 июня 2021 15:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Семейная пара поссорилась, мужчина не выдержал оскорблений в свой адрес и решил отомстить

Мужчина поджег свою жену. Фото: Нацполиция/Facebook

Мужчина поджег свою жену. Фото: Нацполиция/Facebook

В Киевской области сообщили о подозрении мужчине, который поджег свою жену. Между супругами произошла ссора, в результате которой случилось непоправимое.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

ЧП произошло в селе Юхны Мироновской городской ТГ во время семейного застолья. В тот вечер мужчина вместе с женой дома употребляли алкогольные напитки. Между ними возникла ссора.

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"Не выдержав обидных слов в свой адрес, потерпевшая выгнала мужа из его же собственного дома. Возмущенный хозяин дома начал запугивать жену и угрожать поджогом дома. Затем 61-летний мужчина принес из подсобного помещения пластиковую бутылку с горючим, емкостью почти один литр, вылил бензин на жену и поджег. В результате противоправных действий, произошло возгорание пола, одежды и тела потерпевшей", – пишут в сообщении.

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55-летняя женщина выбежала во двор и самостоятельно потушила огонь. Пострадавшую с термическими ожогами I-III ступеней госпитализировали в городскую больницу.

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А поджигателя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Все вещественные доказательства изъяты.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге парень облил девушку бензином и поджег.

Также напомним, что в Одесской области мужчина облил свою соседку легковоспламеняющимся веществом и поджег.

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