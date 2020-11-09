Вода бежит по стенам: в Киеве затопило многоэтажку (видео)

В Киеве в понедельник, 9 ноября, произошло ЧП в одном из домов в Шевченковском районе.

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Об этом сообщают в паблике Киев сейчас в Telegram.

На улице Туполева, 20 в доме прорвало воду и вода бежит по стенам в подьезде.

"С 12 по 1 этаж по коридору общего пользования течет тепленькая", – пишут в сообщении.

На видео, снятом скорее всего жильцами дома, видно, что вода стекает со стен, потолка, а на полу уже образовались лужи.

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Ранее мы писали, что на Теремках затопило дорогу кипятком – бригада "Киевтеплоэнерго" уже обнаружила повреждения теплосети.

А в Днепре многоэтажку затапливает нечистотами. Вонь из подвала ощущается и в квартирах.

Смотрите видео – в Киеве затопило горячей водой дом:

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