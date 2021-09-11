Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Днепр-1: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Водителю пришлось выпрыгивать на ходу. В Киеве сгорел дотла автомобиль

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
11 сентября, 19:32
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Неуправляемый автомобиль остановился только после столкновения с обочиной
В Киеве сгорел внедорожник, водителю пришлось выпрыгивать на ходу. Коллаж: "Сегодня"
В Киеве сгорел внедорожник, водителю пришлось выпрыгивать на ходу. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня 11 сентября в Святошинском районе столицы, на проспекте Палладина, на ходу загорелся внедорожник. Водителю пришлось выпрыгнуть из машины на ходу.

"По предварительной информации авто загорелось, водитель выпрыгнул на ходу, после чего был госпитализирован",- сообщила нам спикер полиции Святошинского района полиции Татьяна Мельник.

Внедорожник двигался по улице Малинская, что в Святошинском районе столицы, и начал гореть. Водитель не смог остановить авто и выпрыгнул на ходу. Авто продолжило движение и остановилось уже после столкновения с обочиной.

Реклама

Спасти машину не смогли, транспорт сгорел дотла
Спасти машину не смогли, транспорт сгорел дотла / Фото: Новини Live

В свою очередь, спикер спасателей Киева Светлана Водолага нам рассказала, что в тушении пожара были задействованы киевские пожарные.

"Нам поступил вызов о горящем авто. На место прибыли пожарные. Водитель был жив",- сообщила нам Светлана Водолага.

На трассе Киев-Одесса вспыхнуло авто – сгорело дотла

Ранее мы сообщали, что на Одесской трассе (Киевская область) рано утром произошел пожар. Сгорел легковой автомобиль. На месте работали сотрудники ГСЧС, что стало причиной возгорания, установит следствие.

Реклама

Ранее мы писали:

ДТПпожар
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
3 869 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять