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"Водопад" на мосту Патона локализовали – виноваты испытания

11 июля 2021 22:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Киевгорадминистрации рассказали, что повреждение теплосети обнаружилось во время гидравлических испытаний

В Киеве прорвало трубу на мосту. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве прорвало трубу на мосту. Коллаж: "Сегодня"

Прорыв трубы на мосту Патона в Киеве вечером 11 июля произошел во время гидравлических испытаний под мостом, которые проводили службы города. На данный момент он локализован.

Об этом сообщили в Киевгорадминистрации.

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"В 18:30 во время гидравлических испытаний под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети. Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" сразу локализовала место повреждения", – говорится в сообщении.

Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы.

Отмечается, что испытания теплосетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5, в том числе участки под мостом Патона, начали 5 августа, чтобы выявить слабые места трубопровода, отремонтировать поврежденные участки и подготовить теплосеть к нагрузкам в осенне-зимний период.

В Киевгорадминистрации утверждают, что после испытаний и ремонтных работ с привлечением верхолазов в прошлом году теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет.

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Напомним, в воскресенье, 11 июля, в Киеве на мосту Патона прорвало трубу, вода из нее била по меньшей мере в течение часа.

Следует отметить, что прорывы теплосетей совсем не редкость для столицы. Так, на улице Введенской в очередной раз прорвало трубу с горячей водой.

Мы также писали про очередное повреждение магистральной теплосети под мостом Патона диаметром 600 мм в начале июля.

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