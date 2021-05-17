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Возле фабрики Roshen в Киеве образовался парящий гейзер (видео)

17 мая, 20:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Сети появилось видео с места происшествия

Фото: скрин из видео

Фото: скрин из видео

В Киеве возле кондитерской фабрики "Рошен" произошло ЧП – прорвало горячую воду.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Так, фабрика находится на проспекте Науки, 1.

"Гейзер из кипятка пошел у фабрики Roshen", - пишут в Сети.

Очевидцы выложили в интернет видео, на котором видно, как пар поднимается вверх.

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Пока неизвестно, что произошло.

Ранее мы писали, что в центре Киева прорвало трубу – из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.

Напомним, ранее в Киеве во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. Поэтому было снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломянского районов.

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