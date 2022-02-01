Возле здания СБУ в Киеве снова ЧП: возможен захват – соцсети (видео)

В полиции Киева говорят, что выясняют информацию о скоплении людей возле финансового учреждения

В столице возле здания СБУ собралась толпа людей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Владимирской, где недавно была стрельба, массовое скопление людей и полиции возле здания СБУ.

Об этом пишет Telegram-канал "Киев Оперативный".

Реклама

В соцсети пишут, что появилась информация о попытке захвата здания.

В полиции Киева сайту "Сегодня" сказали, что выясняют информацию о скоплении людей возле финансового учреждения, где на прошлой неделе произошла стрельба.

Реклама

"На данный момент на место выехали правоохранители для выяснения всей информации", – сообщили в полиции Киева

Полицейские пока еще не подтверждают информацию о захвате здания. Выясняют все детали.

Стрельба на Владимирской

25 января в 15:50 в Шевченковском районе (ул. Владимирская, 23а) мужчина произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова.

На место происшествия направили спецподразделение КОРД.

Как пишут в СМИ, представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.

После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль охранной фирмы, из него вышел работник, который, восприняв происходящее как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия.

Пострадавших нет. Все участники инцидента уже задержаны.

Ранее мы писали: