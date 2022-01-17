Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Возможен поджог. В Киеве на Виноградаре вспыхнул новый пожар (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 13:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
ЧП произошло на проспекте Георгия Гонгадзе, 8
В столице произошел пожар в здании. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице произошел пожар в здании. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве загорелось старое заброшенное здание. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Что известно о пожаре?

На проспекте Георгия Гонгадзе, 8, горит старое здание.

В ГСЧС Киева говорят, что вызов поступил в 12:26. Сейчас на месте работают пожарные – тушат мусор на открытой территории. Площадь возгорания составляет 35 квадратных метров.

Стоит отметить, что в здании часто обитают бездомные, возможно, они грелись и подожгли мусор.

Реклама

Пожар в Киеве

В Киеве бездомные устроили масштабный пожар

На Виноградаре в Киеве загорелось заброшенное здание. Пожар устроили бездомные, которые часто собираются там, чтобы согреться.

Реклама

Загорание возникло на проспекте Григория Гонгадзе, 20а. В ГСЧС Киева говорят, что загорелся мусор на площади 15 квадратных метров. Огонь потушили.

В этом здании постоянно происходят пожары, поскольку здесь живут бездомные, а в холода греются.

Основные причины пожаров зимой

С наступлением холодов и отопительного сезона растет количество пожаров. Основными причинами их возникновения являются:

  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления;
  • неосторожное обращение с огнем.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В аэропорту "Киев" встречают Порошенко – он выступает перед сторонниками Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак "Омикрон" наступает! В Киеве готовятся к скачку заболеваемости COVID-19 Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Утечка аммиака на "Стироле" может привести к экокатастрофе на востоке Украины – эксперт Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Коронавирус за неделю

6 624

заболело за неделю в Киeвe

+35%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.95

Российский рубль (₽)

0.3643

Евро (€)

31.99

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять