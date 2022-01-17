Возможен поджог. В Киеве на Виноградаре вспыхнул новый пожар (фото)

ЧП произошло на проспекте Георгия Гонгадзе, 8

В столице произошел пожар в здании. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве загорелось старое заброшенное здание. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно о пожаре?

На проспекте Георгия Гонгадзе, 8, горит старое здание.

В ГСЧС Киева говорят, что вызов поступил в 12:26. Сейчас на месте работают пожарные – тушат мусор на открытой территории. Площадь возгорания составляет 35 квадратных метров.

Стоит отметить, что в здании часто обитают бездомные, возможно, они грелись и подожгли мусор.

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Пожар в Киеве

В Киеве бездомные устроили масштабный пожар

На Виноградаре в Киеве загорелось заброшенное здание. Пожар устроили бездомные, которые часто собираются там, чтобы согреться.

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Загорание возникло на проспекте Григория Гонгадзе, 20а. В ГСЧС Киева говорят, что загорелся мусор на площади 15 квадратных метров. Огонь потушили.