Возможно убийство. В Киеве нашли мертвым бывшего судью Сергея Зинченко

В полиции считают это самоубийством. Других деталей в ведомстве не озвучили

Бывший судья Соломенского районного суда Киева Сергей Зинченко был найден мертвым / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве найден мертвым бывший судья Соломенского суда Сергей Зинченко.

Об этом "Українським Новинам" сообщили в полиции.

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В полиции считают это самоубийством, но адвокат Зинченко считает, что её клиента застрелили.

"Это произошло в четверг, 18 ноября. Шевченковский район, улица Лукьяновская. Предварительно шло как самоубийство",- говорится в сообщении.

Отметим, что в начале 2017 года Зинченко задержали во время получения взятки в размере $22 тыс. Полученную взятку она должна была передать должностным лицам Министерства юстиции Украины при содействии в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка.