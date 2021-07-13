Врач-потрошитель: в Киевской области прохожий нанес мужчине 11 колото-резаных ран

Ранее подозреваемый уже задерживался за нападение на человека и нанесения более 40 ударов отверткой

Правоохранители задержали злоумышленника. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области на Таращанском мосту поздно вечером, 8 июля, местный житель возвращался с работы домой. Посреди моста на него напал неизвестный, и нанес ножом телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

Пострадавший с колото-резаным ранением был доставлен в больницу, но во время реанимации 48-летний мужчина скончался.

"Им оказался 38-летний уроженец Луганщины, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарской больнице. Он беспричинно нанес 11 ножевых ранений погибшему из хулиганских побуждений", – отметил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в уголовном преступлении, предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Зеленский в Литве, расстрел копа в Киеве и убийство президента Гаити – главные новости СЕГОДНЯ

Как выяснилось, подозреваемый уже задерживался полицией Киевской области за нападение на человека – он нанес более 40 ударов отверткой. Тогда его поместили в изолятор временного содержания, ему инкриминировали покушение на убийство и производство было направлено в суд.

Напомни, что двухлетний мальчик, которого подрезал отчим, умер в больнице Днепра.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области шестилетнего ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением.